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06/06/2018
13:56

Bonum Capital не подавал документы на покупку банка "Возрождение"

ЦБ РФ не получал документов от фонда Bonum Capital на утверждение сделки по покупке банка "Возрождение", заявила в интервью "Ведомостям" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Bonum первым объявил об интересе к покупке "Возрождения", выставленного на продажу, после того как ЦБ предписал главному акционеру Дмитрию Ананьеву снизить долю максимум до 10%. Ананьев возглавлял Промсвязьбанк, который перешёл на санацию в Фонд консолидации – ЦБ счёл деловую репутацию банкира ненадлежащей.

Первое предписание было, по оценке регулятора, исполнено "технически": вместо Promsvyaz Capital B.V. Д.Ананьева в капитале банка появились кипрские компании, контролируемые Д.Ананьевым и входящие с ним в одну группу лиц. В новом предписании ЦБ установил дедлайн 6 июня.

Фонд остаётся участником сделки, сейчас идёт согласование её условий, сообщил представитель Bonum Capital, due dilligence завершено, а "документы в ЦБ не подавались, поскольку сделка находится в стадии структурирования".

В мае о возобновлении интереса к покупке "Возрождения" объявил и ВТБ.

ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.

Чистая прибыль Банка "Возрождение" за I квартал выросла 2018 года составила 640 млн руб., что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Активы банка сократились за отчетный период на 8.5% и на 31 марта 2018 года составили 231 млрд руб. Кредитный портфель до резервов составил 178 млрд руб.

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