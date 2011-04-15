Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/06/2018
13:40

Три четверти россиян прогнозируют дальнейший рост цен на топливо

Большинство россиян (84%) отмечают рост цен на бензин за последние несколько месяцев (в том числе 64% - говорят о значительном повышении). Среди автовладельцев, лично управляющих автомобилем, серьёзный рост цен заметили 79%. Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ.

Три четверти россиян (78%) прогнозируют дальнейший рост цен на топливо в 2018 году. Лишь 5% респондентов полагают, что цены на бензин будут снижаться.

Ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо предполагают 83% опрошенных. В том числе 43% респондентов говорят о существенном ухудшении положения, 40% - о незначительном. Водители настроены более пессимистично: половина (51%) из них думает, что могут возникнуть серьёзные финансовые трудности.

Две трети опрошенных (66%) видят причину роста цен на бензин в экономической политике российских властей. Чаще об этом заявляют россияне в возрасте от 45 до 59 лет (73%). О внешних факторах говорит 21% опрошенных, среди молодёжи (от 18 до 24 лет) так считает треть (35%).

Мнения по вопросу об ответственности за рост цен на бензин разделились: так, 46% граждан считают главными виновниками нефтяные компании, а 40% возлагают ответственность на Правительство РФ. Владельцы автозаправочных станций занимают в этом "антирейтинге" третье место (19%).


"AK&M" от 06.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100