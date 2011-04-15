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06/06/2018
14:48

Выплаты вкладчикам "Русского национального банка" начнутся до 20 июня

Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Русского национального банка" (Ростов-на-Дону) начнутся до 20 июня. Об этом сообщает АСВ.

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети Интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам.

В соответствии с решением правления АСВ, такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 14 июня 2018 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русского национального банка" 6 июня 2018 года. Банк - участник системы страхования вкладов. По величине активов на 1 мая 2018 года кредитная организация занимала 339-е место в банковской системе Российской Федерации.


"AK&M" от 06.06.2018
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