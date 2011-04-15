Выплаты вкладчикам "Русского национального банка" начнутся до 20 июня

Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Русского национального банка" (Ростов-на-Дону) начнутся до 20 июня. Об этом сообщает АСВ.



До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети Интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам.



В соответствии с решением правления АСВ, такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 14 июня 2018 года.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русского национального банка" 6 июня 2018 года. Банк - участник системы страхования вкладов. По величине активов на 1 мая 2018 года кредитная организация занимала 339-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 06.06.2018