"Магнит" ведёт переговоры с Marathon Group о покупке "СИА Групп"

Торговая сеть "Магнит" ведёт переговоры со своим миноритарным акционером Marathon Group о покупке фармацевтического дистрибутора "СИА Групп". Об этом говорится в сообщении "Магнита".



В рамках возможной сделки "Магнит" проведёт юридическую и финансовую оценку "СИА Групп". Итоговая структура и способ совершения сделки будут обсуждаться ПАО "Магнит" и Marathon Group в ходе переговоров и с учётом результатов анализа "СИА Групп".



"Тем самым компания подтверждает свои планы по экспансии на рынок аптечного ритейла. Пилотный проект по открытию аптек продемонстрировал хорошие результаты. Потенциально аптека может быть интегрирована в значительную часть магазинов косметики, магазинов у дома и гипермаркетов розничной сети "Магнит", что, по оценкам компании, позволит в кратчайшие сроки и с незначительными капитальными затратами создать масштабную аптечную сеть", - говорится в сообщении.



Компания рассчитывает, что узнаваемость бренда "Магнит" и многолетнее доверие покупателей к нему является значительным преимуществом, которое позволит получить синергетический маркетинговый эффект и поможет сократить сроки выхода аптек на плановый товарооборот и ускорить окупаемость аптечного проекта.



Генеральный директор компании Хачатур Помбухчан в связи с этим сообщил следующее:



"Мы считаем рынок аптечной розницы в России одним из наиболее интересных для экспансии. Этот сегмент более чем существенен по размеру – более одного триллиона рублей, он составляет около 10% рынка продуктового ритейла и в последние годы демонстрирует уверенный рост. При этом аптечный рынок до сих пор не консолидирован, и сильный игрок, которым может стать "Магнит", вполне способен занять заметную долю рядом с крупнейшими конкурентами".



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за 2017 год упала на 34.7% до 35.53 млрд руб. с 54.409 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.37% до 1.143 трлн руб. с 1.075 трлн руб., валовая прибыль - на 3% до 304.71 млрд руб. с 295.76 млрд руб., показатель EBITDA составил 91.78 млрд руб. против 107.793 млрд руб. годом ранее.



В течение 2017 года компания открыла 2291 магазин. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2017 года составило 16350 (12125 "магазинов у дома", 243 гипермаркета, 208 магазинов "Магнит Семейный" и 3774 магазина дрогери).



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