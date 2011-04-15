Bayer рассчитывает закрыть сделку по покупке Monsanto 7 июня

Компания Bayer 7 июня собирается завершить сделку по приобретению компании Monsanto после получения всех необходимых разрешений контролирующих органов. Об этом говорится в сообщении Bayer.



"Приобретение Monsanto - стратегический шаг в укреплении нашего портфеля ведущих бизнес-активов в производстве товаров для здоровья и питания. С удвоением объёма нашего сельскохозяйственного бизнеса мы сможем предложить потребителям более качественные услуги и реализовать долговременный потенциал роста в отрасли", - отметил председатель правления компании Bayer AG Вернер Бауманн.



Bayer сообщила о намерении приобрести Monsanto в мае 2016 года. Соглашение о приобретении американской компании по цене $128 за акцию было подписано в сентября того же года. В настоящее время приобретаемый актив оценивается приблизительно в $63 млрд с учётом задолженности Monsanto по состоянию на 28 февраля 2018 года.



В целях получения согласия контролирующих органов Bayer согласилась на выделение активов, генерирующих ежегодную выручку от продаж в размере 2.2 млрд евро. Стоимость проданных активов составила 7.6 млрд евро.



Ожидается, что приобретение даст значительный положительный эффект. Bayer рассчитывает на увеличение размера чистой прибыли по основной деятельности на акцию начиная с 2019 года, а с 2021 года прибавка будет измеряться двузначным числом. Кроме того, сделка приведёт к ежегодному увеличению показателя EBITDA на $1.2 млрд за счёт синергии.



Для приобретения Monsanto Bayer организовала бридж-финансирование в сумме $57 млрд. Как сообщалось в сентября 2016 года, рефинансирование будет осуществляться за счёт выпуска новых акций и долговых обязательств; некоторые из операций по финансированию уже успешно завершены, отмечается в сообщении.



Bayer станет единственным акционером Monsanto начиная с 7 июня. Согласно условному одобрению Минюста США, интеграция Monsanto в Bayer произойдёт после завершения продажи ряда активов, покупателем которых выступит компания BASF. Как ожидается, этот процесс займёт приблизительно два месяца.



После завершения слияния объединённая компания продолжит работать под именем Bayer.



Bayer - глобальная корпорация, специализирующаяся преимущественно на разработке медицинской и сельскохозяйственной продукции. Выручка компании от продаж за 2017 финансовый год составила $35 млрд евро.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"