Кредитные организации разработают стандарты продажи небанковских продуктов и услуг

Банковские ассоциации и саморегулируемые организации (СРО) в сфере финансового рынка подписали меморандум о взаимодействии в противостоянии недобросовестным практикам продаж в банковских офисах финансовых продуктов и услуг некредитных финансовых организаций, сообщает ЦБ РФ.



Согласно документу, банковские ассоциации России разработают стандарты для сотрудников кредитных организаций, продающих небанковские продукты и услуги. В настоящее время подобные стандарты действуют для некредитных финансовых организаций. В частности, стандарты в области защиты прав потребителей, разработанные СРО в соответствии с требованиями регулятора и утверждённые Банком России, регламентируют полное и подробное информирование потребителей об особенностях и возможных рисках приобретаемых ими финансовых продуктов или услуг. Аналогичный стандарт для кредитных организаций будет обязателен к исполнению банками, подписавшими меморандум.



Меморандум должен стать действенным механизмом в борьбе профессионального сообщества и Банка России с таким явлением, как мисселинг, когда из-за недостаточного информирования в офисе кредитной организации инвестиционные ожидания граждан от финансового продукта или услуги не соответствуют тому, что они получают в действительности. Данная проблема стала главной темой круглого стола на МФК "Поведенческий надзор, от концепции к практике: агентские схемы продажи финансовых продуктов", организатором которого выступила Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.



Меморандум предполагает раскрытие информации о членах банковских ассоциаций, присоединившихся к стандартам, и/или о несоблюдении ими стандартов. При этом перечень подписавших меморандум СРО в ближайшее время может быть расширен - меморандум является открытым.





"AK&M" от 06.06.2018