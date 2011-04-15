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06/06/2018
16:43

Ингосстрах в Нижегородской области принимает заявления от клиентов, пострадавших в результате урагана

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Нижегородской области принимает заявления от клиентов, имущество которых пострадало в результате урагана, произошедшего 30 мая.

По состоянию на 6 июня в "Ингосстрах" поступило 23 заявления от клиентов. Из них 8 заявлений связаны со страхованием транспортных средств, 17 заявлений было подано по договорам страхования жилых домов и строений. Совокупный предварительный размер страхового возмещения составляет 2,1 млн рублей.

Для получения выплаты частным клиентам необходимо подать заявление в территориальные офисы СПАО "Ингосстрах" в Нижегородской области, предоставить страховщику возможность осмотреть поврежденное имущество и зафиксировать факт повреждения имущества одним из доступных способов: фото или видеоматериалы с отображением даты и координат геопозиции.

"Наша компания прикладывает все усилия для оперативного урегулирования убытков клиентов. Развитая сеть операционных офисов позволяет нам принимать обращения клиентов и урегулировать убытки даже в населенных пунктах, удаленных от областного центра, - комментирует директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Нижегородской области Алексей Рыжов. - Мы надеемся, что рост проникновения добровольных видов страхования, в первую очередь страхования имущества, позволит населению избегать серьезных финансовых потерь при подобных погодных явлениях".

30 мая на территории Нижегородской области прошел ураган со шквалистым ветром. По информации СМИ, в результате урагана произошло отключение электроснабжения 92 населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях. Были повалены деревья и повреждены транспортные средства, а также крыши жилых домов, строений и административных зданий.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.


"AK&M" от 06.06.2018
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