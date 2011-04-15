Банк России предложил основные направления развития финансового рынка на ближайшие три года. Как говорится в сообщении ЦБ, формирование доверительной среды, развитие конкуренции на финансовом рынке, поддержание финансовой стабильности и обеспечение доступности финансовых услуг выделены в качестве долгосрочных стратегических ориентиров в проекте Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2019-2021 годы.



Проект документа предложен для публичного обсуждения и содержит описание целей и принципов деятельности Банка России по развитию финансового рынка, а также конкретные меры их достижения. При этом приоритетные цели развития остались прежними. К ним относятся повышение уровня и качества жизни граждан России за счёт использования инструментов финансового рынка, содействие экономическому росту с помощью предоставления конкурентного доступа к финансированию и создание условий для совершенствования финансовой индустрии.



В проекте также получил дальнейшее развитие кросс-секторальный подход к финансовому рынку: реализация многих мероприятий будет оказывать влияние одновременно на несколько секторов финансового рынка. Так, Банк России намерен уделять приоритетное внимание созданию благоприятной среды для цифровизации финансового рынка и развитию на нем конкуренции. Совершенствование корпоративного управления и противодействие недобросовестным практикам будут укреплять атмосферу доверия на финансовом рынке.



Повышению стабильности финансовой системы и доверия к финансовым институтам будет способствовать совершенствование надзорного подхода, в частности расширение применения профессионального суждения, развитие инфраструктуры финансового рынка и рынка производных финансовых инструментов. Содействие экономическому росту окажут мероприятия по развитию сегмента длинных денег и стимулирующее регулирование. Будет развиваться международное взаимодействие, в частности со странами Евразийского экономического союза и БРИКС.



Предполагается продолжить работу по обеспечению доступности финансовых услуг, повышению финансовой грамотности, защите прав потребителей. Эта работа активно проводилась при реализации Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2016-2018 годы.



В проекте также сохранены разделы, содержащие мероприятия по развитию отдельных областей финансового рынка: банковского и страхового секторов, рынка ценных бумаг и товарного рынка, сектора коллективных инвестиций и доверительного управления, микрофинансового рынка, платежной системы и инфраструктуры.



Предложенный проект будет доработан после обсуждения с профессиональным сообществом и согласования с Правительством РФ. Окончательную версию документа и дорожную карту к нему Банк России планирует утвердить в конце 2018 - начале 2019 года.



"AK&M" от 06.06.2018