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06/06/2018
16:51

Профицит торгового баланса РФ в январе-апреле вырос на 37.8% до $65.3 млрд

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-апреле 2018 года выросло на 37.8% до $65.3 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.

Внешнеторговый оборот России составил $215.2 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 23.8%. Объём экспорта вырос на 26.8% до $140.2 млрд, импорта - на 18.6% до $75 млрд.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64.2% (в январе-апреле 2017 года - 64.1%). По сравнению с январем-апрелем 2017 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 27.2%, физический - на 6.8%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 46.1% (в январе-апреле 2017 года - 45.4%).


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