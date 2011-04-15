Роснефть и КНР обсудили развитие сотрудничества в области нефте- и газодобычи

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и министр коммерции КНР Чжун Шань провели рабочую встречу. Во встрече также приняли участие партнёры Роснефти, реализующие совместные проекты с компаниями КНР, в том числе председатель правления ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук, сообщается на сайте Роснефти.



Стороны обсудили развитие сотрудничества в области нефте- и газодобычи, нефтепереработки, нефте- и газохимии, реализации углеводородов, а также возможности строительства новой генерации и поставок энергетических углей.



Чжун Шань выразил готовность оказать поддержку взаимовыгодным инвестиционным проектам, которые будут способствовать реализации задач, поставленных главами государств по развитию торгово-экономического сотрудничества и наращиванию товарооборота между двумя странами до уровня $200 млрд.



В 2017 году Роснефть поставила в Китай практически 40 млн т нефти, а в период с 2005 по 2017 годы - 230.6 млн т нефти. Также Роснефть является одним из лидеров поставок нефтепродуктов в Китай, с 2009 по 2017 год компания поставила 32.9 млн тонн нефтепродуктов.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 06.06.2018