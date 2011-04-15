Essar Oil Ltd, владельцем 49% которой является Роснефть, переименована в Nayara Energy Ltd

Essar Oil Limited, владельцем 49.13% которой является НК "Роснефть", переименована в Nayara Energy Limited. Такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров индийской компании, сообщается на сайте Роснефти.



После смены состава акционеров Essar Oil в августе 2017 года стратегия развития компании предполагает создание нового бренда и корпоративной идентичности. Слово Nayara происходит от индийского Naya ("новый") и Era ("эпоха") и соотносится со стремлением владельцев актива вывести его на новый уровень развития.



После ребрендинга головной компании розничная сеть Essar, которая насчитывает 4,5 тыс. АЗС на территории Индии, сохранит свое название. В планах на ближайшие годы заложена возможность дальнейшего расширения сети заправочных станций.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





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