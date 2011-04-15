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06/06/2018
18:33

Банк России примет активное участие в работе VII Среднерусского экономического форума

Банк России примет активное участие в работе VII Среднерусского экономического форума. В состав президиума пленарного заседания "На пути к экономике знаний" войдёт советник председателя Банка России Алексей Симановский, который примет участие в дискуссии, ответит на вопросы.

А.Симановский также выступит модератором тематической сессии Банка России "Повышение финансовой грамотности населения". Участники сессии обсудят условия формирования здоровой финансовой среды в регионе, национальную программу финансовой грамотности населения, повышение финансовой культуры хозяйствующих субъектов как условие роста экономики.

Активное участие в дискуссиях примут заместители губернатора Курской области Валентина Нордстрем и Александр Криволапов, председатель комитета экономики и развития Курской области Юлия Типикина, начальник Управления по связам с общественностью ГУ Банка России по ЦФО Андрей Чистяков, руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Вячеслава Сергеев, директор центра развития предпринимательства, инновационной деятельности и развития инвестиций Курской торгово-промышленной палаты Александр Сысоев, председатель комитета социального обеспечения Курской области Светлана Ковалева, заместитель председателя комитета образования и науки Курской области Александр Уколов, руководители вузов и школ, представители кредитных организаций.

VII Среднерусский экономический форум начнёт свою работу 8 июня 2018 года в Курске. Тема форума "На пути к экономике знаний". В рамках СЭФ-2018 пройдут 12 заседаний, 5 выставок, презентация проектов инновационных разработок молодых учёных ЦФО, презентация предпринимательских бизнес-проектов, будет работать зона делового общения "Биржа контактов".

Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.

Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест", титульные партнёры форума - АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединенные кондитеры", партнёры Форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.

Подробная информация о форуме доступна на официальном сайте СЭФ http://www.sef-kursk.ru

"AK&M" от 06.06.2018
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