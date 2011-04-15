Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 июня 2018 года



"СУММА" ТЕРЯЕТ СЛАГАЕМОЕ

ГРУППА МОЖЕТ ПРОДАТЬ ДОЛЮ В "ТРАНСКОНТЕЙНЕРЕ"



Вслед за сделкой по продаже Новороссийского морского торгового порта разваливаются и другие планы арестованного владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова - по созданию на базе "Трансконтейнера" национального контейнерного оператора. По данным "Ъ", теперь "Сумма", наоборот, хочет продать блокпакет в компании, который по рынку стоит более 16 млрд руб. Среди основных претендентов источники на рынке называют структуры, близкие к Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, уже владеющие 24,5% "Трансконтейнера". Их наиболее вероятным конкурентом считается UCL Holding Владимира Лисина.





"МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ РАН ПРИШЛА ТУДА, ГДЕ ПЬЮТ ПИВО И ПОЮТ ПЕСНИ"

АКАДЕМИКИ ПОВСТРЕЧАЛИСЬ С ФАНАТАМИ НАУКИ



Вчера руководство РАН провело инициированную "Ъ" встречу с популяризаторами науки. Как выяснилось, у лекторов, блогеров и научных фондов накопилось немало претензий к академии - в частности, по поводу отсутствия у РАН официальной позиции по отношению к гомеопатии. Представители РАН оправдывались принципом плюрализма мнений внутри ученого сообщества.





ПОПЫТКА УЗНАТЬ ПРО ПЫТКИ

ФСБ ОТВЕТИЛА "Ъ" НА ЗАПРОС ПО ДЕЛУ "СЕТИ"



Руководство УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказалось прокомментировать "Ъ" заявления фигурантов уголовного дела террористической организации "Сеть", их родителей и правозащитников о пытках обвиняемых и свидетелей с целью получения признательных показаний. Заместитель главы УФСБ Александр Востряков сообщил, что "ход расследования" направляет следователь, а вопросы о фактах применения электрошокера, угрозах и давлении в этом громком деле оставил без ответа. При этом Россия уже 20 лет остается рекордсменом по числу установленных в решениях Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) случаев пыток и их неэффективного расследования.





ПОДРЯДЧИК МИНОБОРОНЫ ПОТЕРЯЛ БОЧКУ ДОЛЛАРОВ

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ДЕЙСТВОВАЛИ ПО ЗАКАЗУ КРЕДИТОРОВ ЭКС-ЗАМДИРЕКТОРА СПЕЦСТРОЯ





Как стало известно "Ъ", Дорогомиловский райсуд Москвы арестовал двух безработных, причастных к похищению бывшего топ-менеджера ФГУП "Управление специального строительства" (УСС) ФСБ Александра Пастушкова. Не выдержав пыток, ветеран отвез своих похитителей в дом находящегося под следствием бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Загорулько, где добычей злоумышленников стал бочонок, набитый долларами США. Поскольку не исключается, что нападение могло быть заказным, уголовное дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР).





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"AK&M" от 07.06.2018