Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/06/2018
10:31

Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 июня 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 июня 2018 года

"СУММА" ТЕРЯЕТ СЛАГАЕМОЕ
ГРУППА МОЖЕТ ПРОДАТЬ ДОЛЮ В "ТРАНСКОНТЕЙНЕРЕ"

Вслед за сделкой по продаже Новороссийского морского торгового порта разваливаются и другие планы арестованного владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова - по созданию на базе "Трансконтейнера" национального контейнерного оператора. По данным "Ъ", теперь "Сумма", наоборот, хочет продать блокпакет в компании, который по рынку стоит более 16 млрд руб. Среди основных претендентов источники на рынке называют структуры, близкие к Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, уже владеющие 24,5% "Трансконтейнера". Их наиболее вероятным конкурентом считается UCL Holding Владимира Лисина.


"МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ РАН ПРИШЛА ТУДА, ГДЕ ПЬЮТ ПИВО И ПОЮТ ПЕСНИ"
АКАДЕМИКИ ПОВСТРЕЧАЛИСЬ С ФАНАТАМИ НАУКИ

Вчера руководство РАН провело инициированную "Ъ" встречу с популяризаторами науки. Как выяснилось, у лекторов, блогеров и научных фондов накопилось немало претензий к академии - в частности, по поводу отсутствия у РАН официальной позиции по отношению к гомеопатии. Представители РАН оправдывались принципом плюрализма мнений внутри ученого сообщества.


ПОПЫТКА УЗНАТЬ ПРО ПЫТКИ
ФСБ ОТВЕТИЛА "Ъ" НА ЗАПРОС ПО ДЕЛУ "СЕТИ"

Руководство УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказалось прокомментировать "Ъ" заявления фигурантов уголовного дела террористической организации "Сеть", их родителей и правозащитников о пытках обвиняемых и свидетелей с целью получения признательных показаний. Заместитель главы УФСБ Александр Востряков сообщил, что "ход расследования" направляет следователь, а вопросы о фактах применения электрошокера, угрозах и давлении в этом громком деле оставил без ответа. При этом Россия уже 20 лет остается рекордсменом по числу установленных в решениях Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) случаев пыток и их неэффективного расследования.


ПОДРЯДЧИК МИНОБОРОНЫ ПОТЕРЯЛ БОЧКУ ДОЛЛАРОВ
ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ДЕЙСТВОВАЛИ ПО ЗАКАЗУ КРЕДИТОРОВ ЭКС-ЗАМДИРЕКТОРА СПЕЦСТРОЯ


Как стало известно "Ъ", Дорогомиловский райсуд Москвы арестовал двух безработных, причастных к похищению бывшего топ-менеджера ФГУП "Управление специального строительства" (УСС) ФСБ Александра Пастушкова. Не выдержав пыток, ветеран отвез своих похитителей в дом находящегося под следствием бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Загорулько, где добычей злоумышленников стал бочонок, набитый долларами США. Поскольку не исключается, что нападение могло быть заказным, уголовное дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР).


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 07.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100