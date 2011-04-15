Дайджест газеты "Ведомости" от 7 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 7 июня 2018 года.





МИНИСТЕРСКИЙ ТАРИФ



Крупный частный и государственный бизнес предлагает лишить ФАС полномочий по регулированию тарифов и передать их Минэкономразвития. ФАС смирится с решением правительства.



Президент "Транснефти" Николай Токарев, совладельцы "Новатэка" Леонид Михельсон и НЛМК Владимир Лисин направили письмо премьеру Дмитрию Медведеву с предложением лишить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочий по регулированию тарифов и передать их Минэкономразвития, сообщил "Ведомостям" представитель "Транснефти" Игорь Демин.



Структурные реформы, меры экономического роста, стратегические приоритеты развития экономики, подготовка макроэкономического прогноза - все это относится к компетенции Минэкономразвития, пересказывает письмо человек, близкий к одной из компаний, подписавшей документ (содержание подтверждает федеральный чиновник). Решения по тарифам "Газпрома", "Транснефти", "Россетей" и РЖД "не могут приниматься в отрыве от стратегических решений по развитию компании.





"МАГНИТУ" НУЖНЫ ТАБЛЕТКИ



"Магнит" хочет купить у Marathon Group, своего акционера, дистрибутора лекарств "СИА групп". Миноритарии обеспокоены.



Второй по обороту в России ритейлер "Магнит" сообщил, что обсуждает покупку фармдистрибутора "СИА групп", входящего в пятерку крупнейших. Переговоры идут, подтвердил представитель Marathon Group, владельца СИА.



24 мая Marathon Group Александра Винокурова объявила, что купила 11,8% "Магнита" у ВТБ, он же кредитовал сделку. В день сделки пакет стоил 62,5 млрд руб.



Продажа СИА не будет связана с той сделкой, говорит человек, знающий детали одной из сделок. Представитель ВТБ уверяет: возможная покупка СИА - безусловно, не часть соглашения с Marathon о доле в "Магните" и ВТБ не финансирует новую сделку.



Переговоры о покупке СИА вызывают беспокойство, заявил миноритарий "Магнита" Prosperity Capital Management, это будет сделка со связанными сторонами.





"РОСТЕХ" И ТАЙНЫ ЧИНОВНИКОВ



"Ростех" представил сервис видеоконференций для чиновников собственной разработки. Это уже третье представление.



"Ростех" сообщил, что представил российский аналог Skype - систему Aves-S для госструктур и корпораций. "Ростех" провел презентацию новой платформы 6 июня в Иннополисе.



Представитель "Ростеха" в разговоре с "Ведомостями" огласил полное название системы - Iva Aves-S, это сервер защищенной видеоконференцсвязи, использующий для передачи данных российскую криптографию, которую разрабатывали специалисты НИИ "Масштаб" (входит в подконтрольный "Ростеху" холдинг "Росэлектроника").



Систему можно использовать для закрытых совещаний, обмена конфиденциальной информацией, экстренных видеоконференций при чрезвычайных ситуациях, слушаний в суде по видеосвязи, телемедицины.





"МЫ В "ЛОКОМОТИВЕ" СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ"



Президент футбольного клуба "Локомотив" рассказывает о доходах от чемпионства, мировом соглашении с UEFA и отношениях с главным тренером клуба Юрием Семиным.



Назначение летом 2016 г. президентом футбольного клуба "Локомотив" Ильи Геркуса - функционера ФК "Зенит" и позже Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) - стало сенсацией. Автором следующей сенсации стал уже сам Геркус: тем же летом он пригласил на пост главного тренера "Локомотива" 69-летнего Юрия Семина, в 2002 и 2004 гг. приводившего московский клуб к победам в чемпионате России.



Именно при Семине и тогдашнем президенте клуба Валерии Филатове "Локомотив", принадлежащий РЖД, выдвинулся в число ведущих российских футбольных клубов. Но в 2005 г. из "Локомотива" ушел Семин, за ним в 2006 г. - Филатов, и при следующих руководителях "Локомотив", даже несмотря на миллиарды, выделяемые ему железнодорожной монополией, осел в середине турнирной таблицы.





НЕУДОБНАЯ МОЛОДЕЖЬ



Работодателям все сложнее подбирать молодых сотрудников.

Работодателям становится сложнее подбирать молодых сотрудников, следует из исследования хедхантинговой компании "Контакт", которая опросила 245 компаний среднего и крупного бизнеса. Большинство респондентов (79%) нанимают молодых специалистов в возрасте до 35 лет постоянно в течение года по мере необходимости, при этом 88% - испытывают при этом трудности. А 34% работодателей говорят, что привлекать молодежь становится сложнее, чем раньше.



Процесс будет усложняться с каждым годом: из-за демографической ямы число выпускников вузов будет снижаться, на рынке уже чувствуется дефицит кадров. По данным Росстата, численность молодежи в возрасте от 15 до 19 лет за пять лет с 2012 по 2017 гг. сократилась примерно на 1 млн человек (с 7,6 млн до 6,7 млн человек соответственно).





У ИНФЛЯЦИИ РОСТ ВПЕРЕДИ



Годовая инфляция продолжает держаться на уровне 2,4%, не приближаясь к таргету ЦБ в 4%. Инфляцию не ускорили ни рост цен на бензин, ни ослабление рубля в апреле.



Инфляция в России за неделю с 29 мая по 4 июня составила 0,1%, сообщил Росстат. Таким темпом цены растут уже 14 недель подряд, по итогам мая годовая инфляция осталась 2,4% при таргете Центробанка в 4%.



Низкая инфляция связана с высокой базой за аналогичный период прошлого года, в III квартале эффект будет исчерпан, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. С поправкой на сезонность месячный рост цен ускорился до уровня, немного превышающего инфляцию 4% в расчете на год, указывали аналитики ЦБ в бюллетене "О чем говорят тренды" (выводы могут не совпадать с официальной позицией ЦБ).





ОСАГО ВЫЕДЕТ ИЗ УБЫТКОВ



Повышение тарифов наконец сделает ОСАГО безубыточным для страховщиков. Однако агрессивный рост может дорого обойтись, предупредил ЦБ.



Расширение тарифного коридора в ОСАГО на 20% принесет страховым компаниям примерно 15 млрд руб. премий, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, это позволит им компенсировать прошлогодние потери по этому виду страхования.



Тарифы поменяются летом, говорил Чистюхин. Сейчас базовая ставка составляет 3432-4118 руб., а после изменений она будет 2746-4942 руб.



Примерно треть регионов России убыточна для компании по ОСАГО и в них "Росгосстрах" установит максимальную границу тарифного коридора, обещает страховщик.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 07.06.2018