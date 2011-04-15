Упрощённый порядок въезда по электронным визам может быть введён в аэропортах ДФО. Об этом говорится в материалах Госдумы.



Законопроект, позволяющий иностранцам въезжать в РФ по электронным визам через международные аэропорты Дальневосточного федерального округа, прошёл первое чтение.



В настоящее время упрощенный порядок въезда по электронным визам для иностранцев действует в свободном порте Владивосток (СПВ). Ожидается, что введение такого порядка въезда в аэропортах ДФО позволит увеличить турпоток в регион, повысит инвестиционную привлекательность и положительно отразится на экономике Дальневосточного федерального округа.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в 2017 году впервые в российском законодательстве был закреплен механизм выдачи электронных виз в целях упрощения въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, который был внедрен и опробован на территории свободного порта Владивосток. В настоящее время электронные визы могут получить граждане Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.



На остальные воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, такой порядок будет распространяться на основании решений Правительства РФ по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами.



При этом, законопроектом не предусмотрено распространение режима СПВ на территории всех международных аэропортов, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, так как некоторые из них являются территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР).



Смена преференциального режима ТОР на режим СПВ повлечет нежелательные юридические последствия в отношении прав резидентов ТОР на земельные участки, переданные по договорам аренды для реализации инвестиционных проектов, и даже прекращение реализации проектов.





"AK&M" от 07.06.2018