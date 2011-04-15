Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/06/2018
12:30

Москва выделит средства на ремонт дачных дорог в Подмосковье

В Московской области отремонтируют дороги и инфраструктуру, которая примыкает к садоводческим товариществам и дачным посёлкам. На эти цели столица в течение трёх лет выделит 3.3 млрд руб., сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Распоряжение о предоставлении межбюджетного трансферта из столичного бюджета бюджету Московской области было принято на заседании Президиума правительства Москвы.

Полный список объектов, где проведут работы, определят власти города и области. В первую очередь отремонтируют дороги, которые ведут к крупным дачным поселкам и находятся в плохом состоянии.

В Подмосковье насчитывается 11.2 тыс. дачных и садоводческих товариществ, большинство домов в которых принадлежит москвичам (около четырех миллионов человек). Поэтому их благоустройство - одно из важных направлений в работе правительства Москвы.

С 2010 года в садоводческих товариществах за счёт городского бюджета построили 87.4 км дорог, 77.8 км линий электропередачи, два инженерных объекта и 20 детских площадок, а также провели мелиорацию 738.7 га земель. За это время столица передала Подмосковью 24 единицы спецтехники. Это пожарные машины и кареты скорой помощи.

В феврале этого года между столицей и областью было подписано соглашение о стратегическом развитии Московского региона. Один из его приоритетов - совместная работа по развитию и обустройству дачных поселков. Власти двух регионов договорились улучшить в Подмосковье инфраструктуру и отремонтировать дороги, которые ведут к дачным поселкам. Распоряжение о выделении 3.3 млрд руб. на ремонт дорог - первый шаг по реализации этого соглашения.



"AK&M" от 07.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100