Москва выделит средства на ремонт дачных дорог в Подмосковье

В Московской области отремонтируют дороги и инфраструктуру, которая примыкает к садоводческим товариществам и дачным посёлкам. На эти цели столица в течение трёх лет выделит 3.3 млрд руб., сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Распоряжение о предоставлении межбюджетного трансферта из столичного бюджета бюджету Московской области было принято на заседании Президиума правительства Москвы.



Полный список объектов, где проведут работы, определят власти города и области. В первую очередь отремонтируют дороги, которые ведут к крупным дачным поселкам и находятся в плохом состоянии.



В Подмосковье насчитывается 11.2 тыс. дачных и садоводческих товариществ, большинство домов в которых принадлежит москвичам (около четырех миллионов человек). Поэтому их благоустройство - одно из важных направлений в работе правительства Москвы.



С 2010 года в садоводческих товариществах за счёт городского бюджета построили 87.4 км дорог, 77.8 км линий электропередачи, два инженерных объекта и 20 детских площадок, а также провели мелиорацию 738.7 га земель. За это время столица передала Подмосковью 24 единицы спецтехники. Это пожарные машины и кареты скорой помощи.



В феврале этого года между столицей и областью было подписано соглашение о стратегическом развитии Московского региона. Один из его приоритетов - совместная работа по развитию и обустройству дачных поселков. Власти двух регионов договорились улучшить в Подмосковье инфраструктуру и отремонтировать дороги, которые ведут к дачным поселкам. Распоряжение о выделении 3.3 млрд руб. на ремонт дорог - первый шаг по реализации этого соглашения.







"AK&M" от 07.06.2018