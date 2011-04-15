На трассе М-10 "Россия" запущено движение в обход Твери

На федеральной трассе М-10 "Россия" в полном объёме запустили движение по 23-километровому участку в обход Твери. Об этом сообщил Мостотрест.



После реконструкции был открыт участок трассы со 156-го км по 178-й км.



До реконструкции участок имел три полосы движения, одноуровневые пересечения с другими дорогами регулировались светофорами, что нередко становилось причиной серьёзных пробок, особенно на въездах в Тверь. В рамках реконструкции число полос на окружной Твери до Волоколамской развязки увеличили до 4-х, а до северного подъезда к Твери - до шести. На 164-м км и 173-м км подрядчики построили развязки с Тургиновским и Старицким шоссе, мосты через реки Тьмака и Межурка реконструировали, как и путепровод через Октябрьскую железную дорогу.



Накануне открытия Тверской окружной дороги было также запущено рабочее движение по левой части Мигаловского моста через Волгу на 176-м км трассы М-10 и по шестиполосной эстакаде над городским проспектом 50 лет Октября. Оба объекта являются частью обхода областной столицы. Теперь транспортный поток распределен по двум мостовым конструкциям, в совокупности имеющим восемь полос движения (по четыре полосы в каждую сторону). Сейчас завершаются работы по устройству комплекса съездов, которые обеспечат безопасное транспортное сообщение с проспектом 50 лет Октября и улицей Черкасской.



Завершение работ на указанных объектах существенно повысит пропускную способность участка трассы М-10 "Россия" в обход Твери. Если до реконструкции в сутки по участку беспрепятственно могло проезжать свыше 40 тыс. автомобилей, то теперь он сможет обеспечить свободный пропуск около 100 тыс. транспортных средств.



ПАО "Мостотрест" (ИНН 7701045732) - диверсифицированная компания, осуществляющая деятельность в сфере инфраструктурного строительства, специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.



Компания основана в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов "Мостотрест". За годы деятельности компания построила и реконструировала более 7.5 тыс. инфраструктурных объектов - мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок.



Акционерная структура Мостотреста: АО "ТФК-Финанс" владеет 94.2% уставного капитала компании (владелец - ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга), АО "Управляющая компания "Трансфингруп" Д.У. - 5.08%.



Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" за 2017 год по МСФО снизилась на 39.76% до 3.02 млрд руб. с 5.013 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 18.59% до 207.775 млрд руб. со 175.198 млрд руб., прибыль от операционной деятельности упала на 37.49% до 8.827 млрд руб. с 14.121 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.12% до 5.153 млрд руб. с 8.328 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 17% до 15 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в 2017 году увеличилась в 2.42 раза до 8.586 млрд руб. с 3.552 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 20.44% до 147.841 млрд руб. со 122.75 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.99 раза до 10.918 млрд руб. с 3.649 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.02 раза до 11.546 млрд руб. с 3.825 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в I квартале 2018 года сократилась в 25.98 раза до 171.694 млн руб. с 4.461 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка снизилась на 36.09% до 17.826 млрд руб. с 27.893 млрд руб.



"AK&M" от 07.06.2018