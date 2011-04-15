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07/06/2018
12:33

Чистая прибыль Сбербанка в январе-мае выросла на 25.6% до 328.8 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка в январе-мае выросла на 25.6% до 328.8 млрд руб. с 261.8 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно 5 месяцев прошлого года на 7.2% и составил 510.9 млрд руб. Рост обусловлен увеличением объёма работающих активов и снижением стоимости привлечённых средств клиентов.

Чистый комиссионный доход увеличился на 23.7% до 164.9 млрд руб. Наибольший прирост комиссионного дохода приходится на операции с банковскими картами и эквайринг (+31.8%), расчетные операции (+21.2%) и реализацию страховых продуктов (+52.7%).

Операционные расходы увеличились на 9.4% - это ниже темпа роста операционных доходов до резервов, который составил 13%. Переход к более равномерному распределению расходов внутри года продолжается. Отношение расходов к доходам улучшилось: по сравнению с 5 месяцами прошлого года показатель снизился на 0.9 п.п. до 28.3%.

Расходы на совокупные резервы за 5 месяцев составили 110.8 млрд руб., что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года. Созданные на 1 июня 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2.6 раза.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 07.06.2018
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