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07/06/2018
12:38

Группа "Сумма" может продать долю в Трансконтейнере

Группа "Сумма" может продать долю в Трансконтейнере, соообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, блокпакет акций в Трансконтейнере оценивается более чем в 16 млрд руб. Среди основных претендентов источники на рынке называют структуры, близкие к Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, уже владеющие 24.5% "Трансконтейнера". Их наиболее вероятным конкурентом считается UCL Holding Владимира Лисина.

Господа Абрамович и Абрамов интересуются выкупом доли "Суммы" в Трансконтейнере, от структур бизнесменов действительно подана заявка, подтверждают источники газеты. Но, по их словам, "процесс конкурентный, есть другие претенденты", и о сделке, равно как о её структуре, говорить преждевременно.

В "Сумме" подтвердили, что группе "действительно поступают предложения от покупателей", отмечая, что пока нет принципиальной позиции по сделке.

ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество ОАО "Российские железные дороги" - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года. Компания располагает 46 собственными терминалами в разных центрах России и управляет контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины, владеет 50% АО "КеденТрансСервис" - частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане. Кроме того, ТрансКонтейнер является владельцем парка специализированного подвижного состава: свыше 25 тыс. фитинговых платформ и около 60 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

АО "ОТЛК" принадлежит 50.00001% акций ТрансКонтейнера, группе Fesco - 25.07% (в том числе 12.37% в виде GDR), ООО "Енисей Капитал" - 24.5051%. Акции ТрансКонтейнера торгуются на Фондовой бирже ММВБ-РТС. Депозитарные расписки на акции компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже.

Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по МСФО в 2017 году увеличилась в 2 раза до 6.534 млрд руб. с 3.244 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 27.36% до 65.567 млрд руб. с 51.483 млрд руб., прочие операционные доходы снизились на 1.97% до 647 млн руб. с 660 млн руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2 раза до 8.172 млрд руб. с 4.079 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 61.6% до 11.474 млрд руб. с 7.099 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.06 раза до 5.429 млрд руб. с 2.631 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 27.31% до 65.17 млрд руб. с 51.191 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.09 раза до 7.45 млрд руб. с 3.568 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.08 раза до 7.054 млрд руб. с 3.387 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ в I квартале 2018 года выросла на 19.56% до 1.479 млрд руб. с 1.237 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 16.71% до 16.249 млрд руб. с 13.922 млрд руб.

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