Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-09" застрахован в Ингосстрахе

Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", который состоялся 6 июня, застрахован в Ингосстрахе. Об этом говорится в сообщении компании.



В соответствии с договором застрахованы риски утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества, а также риски несения расходов, связанных с прерванным зажиганием по любой причине в период страхования. Страхователем выступило ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ФГУП "ЦЭНКИ").



"Наша компания обладает уникальным опытом в области страхования космических рисков, достаточными перестраховочными емкостями и налаженными контактами с международными партнерами для обеспечения максимально высокого уровня страховой защиты. В прошлом году Ингосстрах участвовал в страховании запуска ракеты-носителя "Союз" с космическими аппаратами серии "Прогресс-МС" и "Союз-МС" и их стыковки с Международной космической станцией. Ингосстрах также активно участвует в страховании и перестраховании многих международных космических проектов - в 2017 году было подписано 24 договора по иностранным рискам в отношении 90 объектов страхования", - комментирует вице-президент компании "Ингосстрах" Александр Подчуфаров.



В среду в 14.12 по московскому времени с космодрома Байконур, с "Гагаринского старта", успешно произведен запуск транспортного пилотируемого космического корабля "Союз МС-09". Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж, в состав которого вошли российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александер Герст (Германия) и астронавт NASA Серина Ауньон (США).



В соответствии с программой полёта стыковка транспортного пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" с Международной космической станцией запланирована на 8 июня 2018 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 07.06.2018