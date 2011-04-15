ВТБ почти договорился о покупке банка "Возрождение"

ВТБ близок к покупке банка "Возрождение", сообщили "Ведомостям" человек, близкий к совету директоров последнего, два человека, близкие к сторонам сделки, а также человек, знающий это от сотрудника Центробанка. Об этом ВТБ может объявить на Международном финансовом конгрессе, проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге, говорят два собеседника "Ведомостей".



ВТБ хочет рассказать об этом до июньских праздников, указывает человек, близкий к одной из сторон сделки. Однако ряд юридических и финансовых моментов до конца еще не решены, говорят два человека, близкие к сторонам сделки: в Петербурге планируется объявить о достигнутых договоренностях, но окончательные документы по сделке до праздников подписаны не будут.



В среду, 6 июня, истек срок второго предписания ЦБ, обязывающего владельца 50,01% акций "Возрождения" и экс-совладельца санированного Промсвязьбанка снизить долю в капитале до максимум 10%.



ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.



Чистая прибыль Банка "Возрождение" за I квартал выросла 2018 года составила 640 млн руб., что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Активы банка сократились за отчетный период на 8.5% и на 31 марта 2018 года составили 231 млрд руб. Кредитный портфель до резервов составил 178 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"