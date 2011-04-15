Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/06/2018
13:13

Target Global вложит $300 млн в транспортные стартапы

Компания Target Global, основанная россиянами Михаилом Лобановым и Александром Фроловым, запустила венчурный фонд, который будет специализироваться на инвестициях в стартапы в сфере автомобилестроения, персонального и общественного транспорта, логистики, доставки, а также смежных с ними индустрий. Планируемый размер фонда $300 млн, на данный момент привлечено $100 млн, сообщил Forbes представитель фонда.

Несмотря на то что в перспективе экономика совместного потребления может снизить объем продаж автомобилей и услуг по их ремонту и использованию, в момент трансформации автомобильного рынка новые технологии перемещения людей и товаров позволяют расти новым стартапам.

"Мы видим в России хорошие перспективы и некоторые предпосылки для появления новых инновационных технологий и решений в области логистики — сама территория требует инновационных решений для транспортировки людей и товаров", — объяснил включение России в зону интересов нового фонда основатель и партнёр Target Global Александр Фролов. Он добавил, что Россия традиционно ценна интересными разработками и сильными инженерами.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100