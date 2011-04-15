Target Global вложит $300 млн в транспортные стартапы

Компания Target Global, основанная россиянами Михаилом Лобановым и Александром Фроловым, запустила венчурный фонд, который будет специализироваться на инвестициях в стартапы в сфере автомобилестроения, персонального и общественного транспорта, логистики, доставки, а также смежных с ними индустрий. Планируемый размер фонда $300 млн, на данный момент привлечено $100 млн, сообщил Forbes представитель фонда.



Несмотря на то что в перспективе экономика совместного потребления может снизить объем продаж автомобилей и услуг по их ремонту и использованию, в момент трансформации автомобильного рынка новые технологии перемещения людей и товаров позволяют расти новым стартапам.



"Мы видим в России хорошие перспективы и некоторые предпосылки для появления новых инновационных технологий и решений в области логистики — сама территория требует инновационных решений для транспортировки людей и товаров", — объяснил включение России в зону интересов нового фонда основатель и партнёр Target Global Александр Фролов. Он добавил, что Россия традиционно ценна интересными разработками и сильными инженерами.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"