ПАО "Айвенго" – Решения общих собраний участников (акционеров)



Решения общих собраний участников (акционеров)



О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Швейная фирма "Айвенго"



1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Айвенго"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, 39А



1.4. ОГРН эмитента: 1023700546088

1.5. ИНН эмитента: 3729006380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04494-A



1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3729006380/





2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое



2.2. Форма проведения общего собрания: собрание



2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 июня 2018 года, 153002, Ивановская область, г. Иваново, улица Шестернина, дом 39А, помещение столовой ПАО "Айвенго".





2.3. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:





1. Утверждение порядка ведения Общего годового собрания акционеров.



2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности общества за 2017 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков.



3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год ООО "Аудитор".

6. О дивидендах за 2017 год.

2.4. Кворум общего собрания: На время начала собрания зарегистрированы для участия в общем годовом собрании акционеры и их представители, владеющие в совокупности 7 081 574 акциями, что составляет 92,89 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется.



2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:



1. Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня - 7 081 574 голосов, что составляет 92,89 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.



Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предлагаемый Порядок ведения общего собрания акционеров.



Итоги голосования:

"За" - 7 076 034 голосов "Против" - нет "Воздержались" - 240 голосов



( 99,92 %) (0%) (0,08 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 4700 голосов.



Решение по первому вопросу принято. Утвержден Порядок ведения общего собрания акционеров.



2. Кворум перед голосованием по второму вопросу повестки дня - 7 081 574 голосов, что составляет 92,89 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.



Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет о хозяйственной деятельности общества за 2017 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков.



Итоги голосования:

"За" - 7 075 104 голосов "Против" - 120 голосов "Воздержались" - 480 голосов



( 99,91 %) (0 , 002%) (0,006 %)



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 5 030 голосов.



3. Кворум перед голосованием по третьему вопросу повестки дня - 7 081 574 x 7 = 49 571 018, что составляет 92,89 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.



Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров: 1.Белову Ирину Геннадьевну, 2..Иванчикова Игоря Александровича, 3. Ледневу Наталью Александровну, 4.Рубцову Веру Геннадьевну, 5.Самаренкову Наталью Викторовну, 6. Торицыну Наталью Владимировну, 7.Чуйкину Светлану Геннадьевну



Итоги голосования:

1. Белова Ирина Геннадьевна:

"За" - 7 0079 334 голосов

2. Иванчиков Игорь Александрович

"За" - 7 075 274 голосов

3. Леднева Наталья Александровна

"За" - 7 075 894 голосов

4. Рубцова Вера Александровна

"За" - 7 0075 664 голосов

5. Самаренкова Наталья Викторовна

"За" - 7 075 964 голосов

6. Торицына Наталья Владимировна

"За" - 7 075 304 голосов

7. Чуйкина Светлана Геннадьевна

"За" - 7 075 064 голоса

"Против всех кандидатов" - нет

"Воздержался против всех кандидатов" - 360 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 5 150 голосов.



4. Кворум перед голосованием по четвертому вопросу повестки дня - 7 081 574 x 4 = 28 326 296 голосов, что составляет 92,89 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.



Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1.Сергееву Надежду Петровну , 2.Акимову Татьяну Владимировну, 3. Суслову Светлану Дмитриевну, 4. Вагину Екатерину Николаевну.



Итоги голосования:

Сергеева Надежда Петровна

"За" - 7 075 364 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержались" -480голосов



( 99,91 %) (0,0 %) (0,09 %)



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 4 480 голосов.



Акимова Татьяна Владимировна

"За" - 7 075224 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержались" -360 голосов



( 99,91 %) (0,0 %) (0,09 %)



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 5 150 голосов.



Суслова Светлана Дмитриевна

"За" - 7 075 074 голосов "Против" - 30 голосов "Воздержались" -480 голосов



( 99,91 %) (0,0004 %) (0,006 %)



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 5 150 голосов.



Вагина Екатерина Николаевна

"За" - 7 075 104 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержались" -480 голосов



( 99,91 %) (0,0 %) (0,09 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 5 150 голосов.



Решение по четвертому вопросу принято: в Ревизионную комиссию избраны:



1. Сергеева Надежда Петровна

2. Вагина Екатерина Николаевна

3. Суслова Светлана Дмитриевна

4. Акимова Татьяна Владимировна

5.Кворум перед голосованием по пятому вопросу повестки дня - 7 081 574 голосов, что составляет 92,89 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.



Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества фирму ООО "Аудитор".

Итоги голосования:

"За" - 7 074 584голосов "Против" - 280 "Воздержались" - 120 голосов



( 99,99 %) (0, 004 %) (0,002 %)



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 5 750 голосов.



6. Кворум перед голосованием по шестому вопросу повестки дня - 7 081 574 голосов, что составляет 92,89 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.



Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества фирму ООО "Аудитор".

Итоги голосования:

"За" - 7 074 314 голосов "Против" - 910 "Воздержались" - 0 голосов



( 99,99 %) (0, 01 %) (0,0%)



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 5 510 голосов.



2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.



1. Утвердили предлагаемый Порядок ведения общего собрания акционеров;





2. Утвердили годовой отчет о хозяйственной деятельности общества за 2017 год, Бухгалтерский баланс за 2017 год, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2017 год;





3. Избрали в Совет директоров ПАО "Айвенго":

1) Белова Ирина Геннадьевна

2) Иванчиков Игорь Александрович

3) Леднева Наталья Александровна

4) Рубцова Вера Александровна

5) Самаренкова Наталья Викторовна

6) Торицына Наталья Владимировна

7) Чуйкина Светлана Геннадьевна

4. Избрали членами Ревизионной комиссии:



1.Вагину Екатерину Николаевну, 2.Акимову Татьяну Владимировну, 3. Суслову Светлану Дмитриевну, 4.Сергееву Надежду Петровну;





5. Утвердили аудитором ПАО "Айвенго" на 2018 год фирму ООО "Аудитор".





6. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2018 года, Протокол N 21





2.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг : Обыкновенные, именные, бездокументарные





2.9. Государственная регистрация, номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04494-А, дата регистрации 06.09.2004 года.









3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Айвенго"

__________________ Белова И.Г.

подпись Фамилия И.О.



3.2. Дата 07.06.2018г. М.П.



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