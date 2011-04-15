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07/06/2018
13:28

В.Путин заявил о нецелесообразности дифференциации НДФЛ

Дифференциация налога на доход физических лиц (НДФЛ) и введение налога с продаж нецелесообразны. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами.

"Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить, в том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. На первый взгляд, дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц кажется и выглядит более социально справедливой. То есть кто больше получает дохода, тот должен больше и платить. Практика - она сложнее, чем вот эти теоретические формулы", - отметил президент.

В.Путин подчеркнул, что дифференциация НДФЛ нецелесообразна. "Как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Начинаются сразу зарплаты дополнительные в конвертах и так далее", - сказал он.

Он также заявил, что налог с продаж приведёт к росту инфляции.

Ранее сообщалось, что на одном из первых после выборов президента РФ правительственных совещаний обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума. Изменение налогов нужно для дополнительных доходов бюджета, говорил один из чиновников.

В 2017 году депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Они предлагали установить пониженную ставку НДФЛ в 5% для граждан с доходами менее 100 тыс. руб. в год, а для тех, чьи доходы превышают 3 млн руб., ввести повышенные ставки НДФЛ от 15% до 25%. Сейчас действует единая ставка НДФЛ - 13%.


"AK&M" от 07.06.2018
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