В.Путин связал рост цен на бензин с "налоговым маневром"

Рост цен на бензин является результатом неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами.



"То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов", - сказал глава государства.



По его словам, правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, сделало манёвр в этой сфере, что привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти.





"AK&M" от 07.06.2018