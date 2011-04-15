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07/06/2018
13:30

В.Путин связал рост цен на бензин с "налоговым маневром"

Рост цен на бензин является результатом неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами.

"То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов", - сказал глава государства.

По его словам, правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, сделало манёвр в этой сфере, что привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти.


"AK&M" от 07.06.2018
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