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07/06/2018
13:54

Налоговая политика должна быть стабильной на ближайшие шесть лет, заявил В.Путин

Налоговая политика должна быть стабильной на ближайшие шесть лет. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства сообщил, что для выполнения задач изложенных в последнем Послании Федеральному Собранию необходимо дополнительно к запланированным тратам изыскать ещё 8 трлн руб.

"В общем и целом понятно, откуда мы их можем взять. Это прежде всего рост самой экономики, и это главный источник поступления дополнительных ресурсов, это более эффективное использование имеющихся ресурсов, это настройка в некотором смысле наших макроэкономических планов и конечно, настройка налоговой политики, притом что эта налоговая политика (в ближайшее время Правительство должно с этим определиться), её стабильность должна быть гарантирована абсолютно на ближайшие шесть лет", - сказал В.Путин.


"AK&M" от 07.06.2018
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