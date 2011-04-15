Налоговая политика должна быть стабильной на ближайшие шесть лет, заявил В.Путин

Налоговая политика должна быть стабильной на ближайшие шесть лет. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.



Глава государства сообщил, что для выполнения задач изложенных в последнем Послании Федеральному Собранию необходимо дополнительно к запланированным тратам изыскать ещё 8 трлн руб.



"В общем и целом понятно, откуда мы их можем взять. Это прежде всего рост самой экономики, и это главный источник поступления дополнительных ресурсов, это более эффективное использование имеющихся ресурсов, это настройка в некотором смысле наших макроэкономических планов и конечно, настройка налоговой политики, притом что эта налоговая политика (в ближайшее время Правительство должно с этим определиться), её стабильность должна быть гарантирована абсолютно на ближайшие шесть лет", - сказал В.Путин.





"AK&M" от 07.06.2018