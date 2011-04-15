В.Путин прокомментировал ситуацию с российским бизнесом на Западе

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с российским бизнесом на Западе.



Ведущий программы спросил В.Путина о проблемах российских предпринимателей на Западе и привёл в пример ситуацию с Романом Абрамовичем (напомним, что он не смог продлить визу в Великобританию). "Это что - новая серия "Богатые тоже плачут?" - пошутил ведущий.



"Я уже говорил несколько лет назад на одной из публичных встреч с представителями нашего бизнеса, правда, прозвучало это достаточно грубо... не грубо, но грубовато. Я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И, предупреждая об этом, рекомендовал в своё время нашему бизнесу держать свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики", - сказал Путин.



Он добавил, что преследования российского бизнеса на Западе являются большой ошибкой, поскольку "они подрывают доверие бизнеса".





"AK&M" от 07.06.2018