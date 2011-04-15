Цены на бензин за неделю, с 28 мая по 3 июня, выросли на 1.4% до 43.43 руб. за литр, на дизельное топливо - на 1.2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



За предыдущую неделю цены на бензин увеличились на 1.9%. Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 составили 41.68 руб. и 44.64 руб. соответственно. Бензин АИ-98 на конец отчётного периода стоил в среднем 49.71 руб. Цена на дизельное топливо выросла на 1.9% до 44.42 руб. за литр.



За прошедшую неделю в 80 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены на него увеличились в Кызыле - на 6.2%, Назрани - на 4%, Астрахани, Горно-Алтайске, Орле и Владикавказе - на 3-3.8%.



В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 1.1%, в Санкт-Петербурге - на 1.3%.







"AK&M" от 07.06.2018