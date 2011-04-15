Ставка по ипотечным кредитам для семей с детьми должна быть снижена, заявил В.Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к ипотечной ставке в размере 7%.



"Я уже говорил, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%. Здесь нет ни одного лишнего слова. Мы долго спорили по этим вопросам, здесь всё связано с бюджетными расходами", — сказал глава государства в ходе прямой линии.



Кроме того, глава государства поручил исправить ошибки в постановлении Правительства и расширить льготы по снижению ставки ипотеки для многодетных семей.





"AK&M" от 07.06.2018