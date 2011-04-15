Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/06/2018
15:24

Ставка по ипотечным кредитам для семей с детьми должна быть снижена, заявил В.Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к ипотечной ставке в размере 7%.

"Я уже говорил, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%. Здесь нет ни одного лишнего слова. Мы долго спорили по этим вопросам, здесь всё связано с бюджетными расходами", — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Кроме того, глава государства поручил исправить ошибки в постановлении Правительства и расширить льготы по снижению ставки ипотеки для многодетных семей.


"AK&M" от 07.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100