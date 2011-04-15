Госдума 21 июня заслушает информацию Правительства о мерах регулирования на рынке топлива. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.



Он сообщил, что в ГД готовы прийти вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и глава ФАС Игорь Артемьев.



Во время пленарного заседания А.Жуков напомнил, что ему давали поручение по поводу переговоров с Правительством по ценам на бензин.



"График такой: завтра предложения будут внесены в Правительство нашими отраслевыми министерствами. На неделе с 13 июня Правительство внесёт в Государственную Думу предложения по акцизам и таможенным тарифам и мониторингу ситуации на рынке бензина и дизтоплива. К 18 июня будут окончательные предложения", - сообщил первый заместитель председателя ГД.



Во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным А.Новак заявил, что Министерством энергетики подготовлен проект закона, устанавливающий возможность введения экспортной пошлины, чтобы цены на топливо не росли.



"Документ мы готовы внести в Государственную Думу в ближайшее время", - сообщил А.Новак. Его слова подтвердил Дмитрий Козак.



"Готовьте этот законопроект, я его поддержку", - сказал В.Путин.





"AK&M" от 07.06.2018