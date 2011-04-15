АЛРОСА в июне проведёт аукционы по продаже крупных алмазов в Гонконге и Владивостоке

АЛРОСА в июне проведёт аукционы по продаже крупных алмазов специальных размеров (массой более 10.8 карата) в Гонконге и Владивостоке. Об этом говорится в сообщении компании.



Аукцион в Гонконге пройдёт в период с 13 по 27 июня, итоги будут подведены 28 июня. На торги выставляется 105 лотов ювелирного качества общим весом 1620 карат.



На второй аукцион, который состоится 18-29 июня во Владивостоке, компания планирует привезти 130 лотов ювелирного качества, их суммарная масса - 2149 карат. Итоги аукциона будут подведены 29 июня.



К участию в аукционах на двух площадках приглашены 150 компаний, представляющих Бельгию, Гонконг, Израиль, Индию, КНР, ОАЭ, Россию и США. Выставляемые на торги алмазы добыты на предприятиях АК "АЛРОСА" (ПАО), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и ПАО "Севералмаз".



На сентябрь 2018 года запланирован аукцион в Гонконге в рамках ювелирной выставки Hong Kong Jewellery & Gem Fair. Во Владивостоке АЛРОСА помимо июньского проведет еще два аукциона до конца года, их результаты будут подведены в сентябре и ноябре соответственно.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 07.06.2018