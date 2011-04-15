Первое место на рынке M&A в апреле заняла строительная отрасль

Первое место в рейтинге отраслей в апреле 2018 года заняли строительство и девелопмент с 8 сделками на $767.6 млн (36.5% объёма рынка), поднявшись с 4 места по результатам I квартала. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Крупнейшей из сделок стала покупка 100% акций АО "ТФК-Финанс" (владеет 94.2% акций ПАО "Мостотрест") подконтрольным предпринимателю Аркадию Ротенбергу "Стройпроектхолдингом" оценочно за $387.4 млн.



M&A-активность в строительстве и девелопменте, упавшая в 2017 году, начинает понемногу восстанавливаться. В частности, в апреле 2018 года объём сделок в отрасли вырос в 2.7 раза.



На второе место по итогам месяца поднялся транспорт с тремя сделками на $750.5 млн. (35.7% объёма рынка). Этот сравнительно высокий результат достигнут за счёт продажи Transportation Investments Holding Limited (TIHL) 30.75%-ной доли в Global Ports Investments Plc группе компаний "Дело" Сергея Шишкарева за $551.7 млн, которая после приобретения стала мажоритарным акционером. Суммарная стоимость сделок в отрасли выросла по сравнению с апрелем 2017 года на 18.4%.



Третье место по итогам апреля заняла добыча полезных ископаемых с одной крупной сделкой на $215 млн (10.2% рынка) по приобретению компанией Polymetal серебряного месторождения Прогноз в Якутии (см. ниже в выпуске). Тем не менее, объём сделок в отрасли остаётся низким, несмотря на то, что в прошлом году в апреле сделки в отрасли не заключались.



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"AK&M" от 07.06.2018