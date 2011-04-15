"Мечел" и JFE Steel продлили соглашение на поставку угольной продукции

ПАО "Мечел" сообщилил о пролонгации действия соглашения на поставку угольной продукции с японской корпорацией JFE Steel, одним из крупнейших производителей стали в Азиатско-Тихоокеанском регионе, еще на три года, до июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении Мечела.



В соответствии с достигнутыми договоренностями "Мечел" будет ежегодно поставлять JFE Steel до 1.5 млн т углей для металлургии: концентрата коксующегося угля, произведенного АО ХК "Якутуголь", и угля PCI, произведенного ПАО "Южный Кузбасс". Корпорация JFE Steel также выразила готовность при необходимости осуществлять дополнительные закупки концентрата коксующегося угля, произведенного ООО "Эльгауголь". Цена продукции будет формироваться исходя из рыночной динамики.



JFE Steel является потребителем южно-якутского угля более 30 лет, это давний и надежный партнер "Мечела".



"В 2015 году мы подписали с JFE Steel первый трехлетний контракт и в его рамках отгружали до одного млн т угля в год. Продление срока контракта выводит наше взаимодействие на новый уровень. Мы рады, что японская сторона высоко оценивает качество нашей продукции и перспективы дальнейшего сотрудничества. С подписанием данного соглашения предприятия горнодобывающего дивизиона "Мечела" смогут нарастить объем поставок. Как результат, мы планируем довести долю, приходящуюся на JFE Steel, до 15% от общего объема экспортных продаж", - сообщил генеральный директор ООО "УК Мечел-Майнинг" Павел Штарк.



ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток головной компании ПАО "Мечел" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года вырос в 2 раза до 11.708 млрд руб. с 5.739 млрд руб. годом ранее. Выручка упала в 2 раза до 5.116 млрд руб. с 11.263 млрд руб., валовая прибыль - в 5 раз до 2.185 млрд руб. с 11.256 млрд руб. Убыток до налогообложения вырос в 2 раза до 11.685 млрд руб. с 5.706 млрд руб.



Прибыль ПАО "Мечел" по МСФО за I квартал 2018 года упала на 76% до 3.293 млрд руб. с 13.902 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3% до 74.852 млрд руб. с 77.414 млрд руб., операционная прибыль - на 26% до 13.383 млрд руб. с 18.089 млрд руб., показатель EBITDA - на 19% до 18.436 млрд руб. с 22.806 млрд руб.





"AK&M" от 07.06.2018