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07/06/2018
17:45

АСВ выбрало банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам Бум-Банка

АО "Россельхозбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации "Бум-Банк" (Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации "Бум-Банк", начнутся 14 июня 2018 года.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений будет размещено 13 июня 2018 года на сайте АСВ.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Бум-Банка 1 июня.
Бум-Банк - участник системы страхования вкладов. По величине активов на 1 мая 2018 года кредитная организация занимала 380-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 07.06.2018
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