АСВ выбрало банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам Бум-Банка

АО "Россельхозбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации "Бум-Банк" (Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации "Бум-Банк", начнутся 14 июня 2018 года.



Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений будет размещено 13 июня 2018 года на сайте АСВ.



ЦБ РФ отозвал лицензию у Бум-Банка 1 июня.

Бум-Банк - участник системы страхования вкладов. По величине активов на 1 мая 2018 года кредитная организация занимала 380-е место в банковской системе РФ.











"AK&M" от 07.06.2018