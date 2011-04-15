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07/06/2018
17:05

Online-трансляция пленарного заседания VII Среднерусского экономического форума начнётся 8 июня в 10.00

Прямая трансляция церемонии открытия VII Среднерусского экономического форума и пленарного заседания "На пути к экономике знаний" начнётся 8 июня в 10.00.

Форум откроет губернатор Курской области Александр Михайлов и заместитель полномочного представителя Президента России в ЦФО Ольга Атюкова.

В церемонии также примут участие официальные лица стран-партнёров, представители федеральных министерств и ведомств, научных и общественных организаций.

Пленарное заседание форума пройдёт в формате дискуссии. Ведущий пленарной дискуссии - Александр Архангельский, известный телеведущий и публицист.

Трансляция будет вестись из Спортивно-концертного комплекса города Курск.

В 15.00 в режиме реального времени будет доступна трансляция стратегической сессии "Интеграция науки и образования. Управление наукой в условиях цифровизации. Развитие образовательного кластера".

Трансляция доступна на официальном сайте форума http://www.sef-kursk.ru

Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.

Генеральный партнёр Форума - Компания "Металлоинвест", титульные партнёры Форума - АО "КОНТИ-РУС", Группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", Группа Продимекс, ООО "УК "Объединенные кондитеры", партнёры Форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.


"AK&M" от 07.06.2018
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