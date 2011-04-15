Суммарная стоимость сделок M&A в апреле снизилась на 24.5% до $2.1 млрд

Суммарная стоимость сделок M&A на российском рынке в апреле 2018 года снизилась на 24.5% в годовом сравнении - до $2.1 млрд по сравнению с $2.78 млрд в апреле 2017 года. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Однако в рублёвом выражении сумма сделок за четвёртый месяц года снизилась слабее - на 17.9%, до 130.4 млрд руб. со 157 млрд руб. в апреле 2017 года, что связано с ослаблением курса рубля.



Зато средняя стоимость сделок в апреле заметно выросла, достигнув $84.1 млн по сравнению с апрелем прошлого года ($69.7 млн). Однако это обусловлено трендом, начавшимся ещё в конце 2017 года - укрупнением сделок и возрастанием роли госкомпаний, которые могут позволить себе крупные покупки. При этом число сделок с участием малого и среднего бизнеса снижается.



Можно констатировать, что российский рынок M&A так и не восстановился после провала 2017 года. При благоприятном развитии событий снижение рынка M&A по итогам первого полугодия 2018 года может составить, по нашим прогнозам, 15-20% по суммарной стоимости сделок и 35-40% по числу транзакций.



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"AK&M" от 07.06.2018