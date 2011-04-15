Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/06/2018
17:18

Суммарная стоимость сделок M&A в апреле снизилась на 24.5% до $2.1 млрд

Суммарная стоимость сделок M&A на российском рынке в апреле 2018 года снизилась на 24.5% в годовом сравнении - до $2.1 млрд по сравнению с $2.78 млрд в апреле 2017 года. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.

Однако в рублёвом выражении сумма сделок за четвёртый месяц года снизилась слабее - на 17.9%, до 130.4 млрд руб. со 157 млрд руб. в апреле 2017 года, что связано с ослаблением курса рубля.

Зато средняя стоимость сделок в апреле заметно выросла, достигнув $84.1 млн по сравнению с апрелем прошлого года ($69.7 млн). Однако это обусловлено трендом, начавшимся ещё в конце 2017 года - укрупнением сделок и возрастанием роли госкомпаний, которые могут позволить себе крупные покупки. При этом число сделок с участием малого и среднего бизнеса снижается.

Можно констатировать, что российский рынок M&A так и не восстановился после провала 2017 года. При благоприятном развитии событий снижение рынка M&A по итогам первого полугодия 2018 года может составить, по нашим прогнозам, 15-20% по суммарной стоимости сделок и 35-40% по числу транзакций.

Ознакомиться с условиями подписки на бюллетень можно на странице в интернете http://mergers.akm.ru/pages/subscribe

"AK&M" от 07.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100