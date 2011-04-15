Министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума.



"Главная тема форума в этом году посвящена экономике знаний. Безусловно, кадровый потенциал, человеческий капитал сегодня играют значительную роль. Чтобы эффективно работать, современные специалисты должны не только обладать нужными компетенциями, но и постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, - говорится в приветствии. - Переход к экономике знаний несет новые вызовы и перспективы. Технологический прорыв и глобальная модернизация квалификационной подготовки позволяет выйти на качественно новый уровень развития отечественной экономики".



Министр сельского хозяйства РФ полагает, что форум станет комфортной площадкой для диалога бизнеса и власти по актуальным вопросам обеспечения национальной продовольственной безопасности, поддержки науки и инноваций, а также применения новых технологий.



VII Среднерусский экономический форум пройдёт в Курске 8 июня 2018 года. Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест", титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", Группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа Продимекс, ООО "УК "Объединенные кондитеры", партнёры форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Подробная информация о форуме доступна на официальном сайте СЭФ http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 07.06.2018