В.Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин заявил, что его преемника определит народ. Об этом он заявил в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос, готовит ли он преемника на пост главы государства.



"Это вопрос традиционный. Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит народ, избиратель Российской Федерации", - сказал Путин в ответ на вопрос, готовит ли он себе преемника.



В начале марта Путин, отвечая на вопрос журналистки NBC, рассказал, что с момента, как стал главой государства, он думает о преемнике, однако, даже если кому-то симпатизирует, это неважно, потому что выбор сделают граждане России.



В.Путин также заявлял, что намерен и в будущем придерживаться нормы Конституции России, запрещающей одному лицу занимать должность главы государства более двух сроков подряд.



В.Путин занимал пост президента в течение двух сроков в 2000-2008 годах. В 2008-2012 годах он работал премьер-министром во время президентства Дмитрия Медведева. Путин вновь получил возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2012 года и стал первым президентом, срок полномочий которого исчисляется шестью годами. 7 мая 2018 года он вступил в должность второй раз подряд, его срок полномочий завершится 7 мая 2024 года.





"AK&M" от 07.06.2018