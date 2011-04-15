Дайджест газеты "Ведомости" от 8 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 8 июня 2018 года.





И 10 ТРИЛЛИОНОВ МАЛО



Президент поручил довести до состояния федеральных трасс и региональные дороги. Почти 10 трлн руб на это не хватит, уверены эксперты.



Федеральные трассы в России - в "более или менее в приличном состоянии", оценил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время "Прямой линии". Состояние региональных трасс придется подтянуть: количество дорог, находящихся в нормативном состоянии, чуть ли не в два раза меньше, заметил он: в процентном соотношении они должны дорасти до 70-80%.



До сих пор Россия делала ставку на ремонт именно федеральных трасс, но они уже практически вышли на плановый срок между ремонтами (6 лет). Регионам же хронически не хватает денег, чтобы наладить дорожное хозяйство. Региональных трасс в России в десять раз больше, чем федеральных (512 000 и 50 000 км соответственно, протяженность всех дорог в России - 1,5 млн км).





БЕНЗИНУ ВСЕ ПОШЛИНА



Правительство угрожает нефтяникам ростом пошлин на нефтепродукты. Это будет сделано, если цены на бензин продолжат расти.



Правительство хочет получить оперативную возможность регулировать пошлины на экспорт топлива, чтобы поставки на экспорт и на внутренний рынок приносили одинаковую прибыль, следует из заявлений вице-премьера Дмитрия Козака. Такую идею он высказал во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 7 июня.



С конца марта к началу июня топливо на АЗС подорожало в среднем на 10%. А оптовые цены на бензин выросли в среднем на 20%.



Федеральный чиновник и видевший законопроект человек говорят, что документ позволяет правительству повысить экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% от нефтяных. Сейчас они в несколько раз меньше.





РОССИЯ - НЕ МЕСТО ДЛЯ АРБИТРАЖА



Банк "Открытие" должен судиться с Борисом Минцем в Лондоне, а не в России. Так решил Высокий суд Англии и Уэльса.



Банк "ФК Открытие" должен прекратить судебные разбирательства в отношении структур O1 Group Бориса Минца в Арбитражном суде Москвы и не начинать новых, следует из приказа Высокого суда Англии и Уэльса.



"ФК Открытие" обратился с исковым заявлением в московский арбитраж к компаниям, входящим в O1 Group, в ноябре 2017 г. Банк просил признать несколько сделок между ним и структурами Минца недействительными.



Договоры по некоторым сделкам между банком "ФК Открытие" и O1 Group содержали соглашение о разрешении всех споров в международном арбитраже, объясняет представляющий интересы последней Кирилл Удовиченко, партнер юридической компании "Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры". "Этим решением лондонский суд признал, что банк не имел права подавать соответствующий иск в какой-либо государственный суд, в том числе и в России, и предписал отказаться от существенной части текущих исковых требований", - объясняет ситуацию Удовиченко.





КИТАЙЦЫ ЧЕРПАЮТ "СОВКОМ"



Один из крупнейших частных банков станет немного государственным. Российско-китайский инвестфонд покупает долю в Совкомбанке.



Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corp.) планирует купить миноритарный пакет Совкомбанка - об этом будет объявлено во время визита президента России Владимира Путина в Китай



Единственным акционером Совкомбанка является Sovco Capital Partners, основные бенефициары которого - братья Сергей и Дмитрий Хотимские.





СТРАХОВКА НА НАСЛЕДСТВО



Государство может усилить защиту вкладчиков - увеличить страховку в некоторых случаях до 10 млн руб. и ограничить возможности АСВ преследовать людей, снявших деньги накануне краха банка.



ЦБ предлагает увеличить в отдельных случаях сумму страхового возмещения по вкладам населения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. До 10 млн руб., уточнил гендиректор АСВ Юрий Исаев: "Мы здесь велосипеда не изобретаем, есть специальная директива европейская, которая определяет случаи, которые являются социально значимыми".



Речь идет о ситуациях, когда сумма на счете внезапно оказалась больше, чем покрывает страховка от государства. Получение наследства, продажа квартиры, исполнение решения суда, возмещение ущерба, выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и обязательному имущественному, личному страхованию, госпособия родителям, материнского капитала, выходного пособия и на погребение, перечислил Исаев.



Кроме того, по итогам "активного общественного обсуждения" были предложены поправки, которые запрещают АСВ оспаривать снятие людьми средств с вкладов незадолго до краха банка, если сумма не превышает 10 млн руб.





БИЗНЕС БЕЗ ПОДДЕРЖКИ



Предприниматели редко пользуются господдержкой. Но государство виновато в этом менее, чем принято считать.



Как показало исследование, которое по просьбе "Ведомостей" провело исследовательское агентство Magram Market Research, к помощи государства прибегает до сих пор лишь незначительное число предпринимателей. Авторы исследования опросили 2500 владельцев и руководителей небольших компаний в 24 регионах России и выяснили, что за последние 12 месяцев за поддержкой к государству обратились лишь 7% респондентов. При этом 29% сказали, что не участвуют в программах поддержки малого бизнеса по причине нехватки информации об этих программах, 27% не верят в получение реальной помощи от государства, а 21% считает, что нужно пройти слишком сложную процедуру подготовки документов для участия в программах. "Ведомости" решили выяснить, какие еще причины, кроме вышеперечисленных, побуждают предпринимателей отказываться от помощи государства.





ПРЕМЬЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОРЯДОЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ



Как Педро Санчес стал из профессора премьер-министром.

Официально Испания - страна партикулярная. На деле католическая церковь находится в привилегированном положении. С тех пор как Педро Санчес встал во главе Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), он занял резкую позицию по отношению к Ватикану, пишет The Telegraph. Во время гонки за кресло лидера партии в 2017 г. Санчес обещал разорвать договор, подписанный еще в 1979 г. Испанией и Ватиканом. Католики пользуются налоговыми льготами, бюджет финансирует уроки религии в государственных школах, граждане могут перевести католической церкви (и никакой другой конфессии) 0,7% подоходного налога и т. д.



Во время присяги он демонстративно положил руку на конституцию страны. Впервые премьер-министр отказался клясться на Библии и распятии. C антикатолической программой, правда, могут возникнуть осложнения. Чтобы претворить свои лозунги в жизнь, Санчесу надо убедить как минимум две парламентские партии, что церкви пора переходить на самоокупаемость, а уроки религии следует вычеркнуть из школьного расписания.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 08.06.2018