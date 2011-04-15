Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 июня 2018 года



ТЕРРОР СНИМАЮТ С УЧЕТА

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГУЛАГА УЗНАЛ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О РЕПРЕССИРОВАННЫХ ПО СЕКРЕТНОМУ ПРИКАЗУ





В России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Об этом директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил советнику президента РФ Михаилу Федотову, попросив его разобраться в ситуации. Уничтожение карточек означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа, говорится в письме. Как заявил "Ъ" господин Федотов, сохранение документов, относящихся к этому периоду истории, крайне важная задача.





БИЗНЕС ТРЕБУЕТ ДОНАСТРОИТЬ ГИС ЖКХ

И ОТЛОЖИТЬ ШТРАФЫ ЗА НЕРАЗМЕЩЕНИЕ ДАННЫХ



Комиссия по ЖКХ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает приостановить действующие положения об административной ответственности за неразмещение сведений в государственном агрегаторе коммунальной информации - ГИС ЖКХ до 1 января 2019 года. В союзе ссылаются на то, что функционал системы зачастую не обеспечивает возможности исполнения этой обязанности. В Министерстве цифрового развития считают, что система работает стабильно, и исключают возможность отсрочки санкций.





ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ВХОДИТ В ПОДЪЕЗДЫ

ЕДИНОРОССЫ ПРЕДЛАГАЮТ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЧИСЛАМ





Депутаты Госдумы от "Единой России" Александр Сидякин и Павел Качкаев предложили упорядочить проведение общих собраний собственников многоквартирных домов (МКД). Депутаты предлагают ввести специальную процедуру организации собраний со специальной подачей заявок по определенным датам, проводя аналогии с "единым днем голосования" на выборах. Поправки к Жилищному кодексу (ЖК) поддержаны Министерством строительства и ЖКХ, их внесут в Госдуму в ближайшее время. Против поправок выступает глава думского комитета по ЖКХ справоросс Галина Хованская.





У "РУССКОГО СТАНДАРТА" КАРТА НЕ ЛЕГЛА

БАНК НЕ СМОГ ПЕРЕЙТИ К РОСТУ ПОРТФЕЛЯ В ПРИОРИТЕТНОМ СЕГМЕНТЕ



Новая команда "Русского стандарта", которая должна была вернуть банк к росту кредитного портфеля в приоритетном карточном сегменте, за два года так и не смогла справиться с этой задачей. Портфель задолженности по кредитным картам и овердрафтам продолжает сокращаться - по итогам апреля он составил менее 75 млрд руб., что соответствует уровню 2012 года. В банке объясняют негативную динамику по портфелю выбытием просроченных карточных кредитов и обещают показать рост уже во второй половине года. Однако эксперты считают, что вернуть упущенные позиции банку быстро не удастся.





"ПРОСВЕЩЕНИЕ" ОСВАИВАЕТ АНГЛИЙСКИЙ

СТРУКТУРА ИЗДАТЕЛЬСТВА СТАЛА ДИСТРИБУТОРОМ PEARSON В РОССИИ



Издательство "Просвещение" получило контроль в эксклюзивном дистрибуторе в России продукции крупнейшего в мире издательства Pearson. Оно поставляет учебные пособия, которые используются в том числе для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Это перспективное направление, учитывая, что экзамен может стать обязательным для российских школьников с 2022 года, считают участники рынка.





TAX FREE ОСТАНЕТСЯ В УНИВЕРМАГАХ

ВЕРНУТЬ НДС МОЖНО БУДЕТ В ГУМЕ И ЦУМЕ



В самых известных универмагах России - ГУМе и ЦУМе в Москве - могут начать прямо в магазинах возмещать НДС по программе tax free. Такая практика стимулирует покупателей тратить возвращенные деньги на месте, что может увеличить продажи торговых точек на 10-15%.





GETT ЕДЕТ К БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

СЕРВИС ЗАКАЗА ТАКСИ ПРИВЛЕК $80 МЛН



Международный сервис заказа такси и логистических услуг Gett закрыл очередной инвестраунд на $80 млн от Access Industries Леонарда Блаватника, Baring Vostok, MCI и концерна Volkswagen Group. Компания рассчитывает стать прибыльной в первом квартале 2019 года. Учитывая, что Gett хотел привлечь на порядок больше инвестиций, похоже, сервис может отказаться от серьезной конкуренции с Uber, считают участники рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 08.06.2018