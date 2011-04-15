VII Среднерусский экономический форум открылся в Курске. Тема СЭФ "На пути к экономике знаний".



Ключевое пленарное заседание проходит в формате дискуссии с участием губернатора Курской области Александра Михайлова, полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе, Сергея Попкова, министра связи и информатизации Республики Беларусь Владимира Квардакова, члена-корреспондента РАН, заместителя председателя совета РФФИ Максима Фатеева, вице-президента ТПП РФ Максима Паршина, директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Алексея Симановского, советника председателя, члена совета директоров Банка России, Алексея Матушанского, заместителя директора Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Андрея Варичева, генерального директора ООО УК "Металлоинвест" Сергея Емельянова, ректора Юго-Западного государственного университета Сергея Глаголева.



А.Михайлов в ходе пленарного заседания подчеркнул, что форум стал заметным событием в деловой жизни Центральной России, площадкой для обсуждения проблем между бизнесом и властью. Губернатор отметил, что использование научных технологий и инноваций должно стать основной для развития предприятий. По его словам, передовые технологии способны придать новый импульс научно-техническому и солильному развитию регионов страны.



После пленарного заседания в рамках СЭФ-2018 пройдут 12 заседаний, 5 выставок, презентации проектов инновационных разработок молодых учёных ЦФО, презентации предпринимательских бизнес-проектов.



Кроме того, состоится биржа деловых контактов, в ходе которой планируется заключение соглашений и договоров о сотрудничестве, бизнес-контрактов в различных сферах экономики.



В работе СЭФ принимают участие 2515 представителей государственных организаций и ВУЗов, АПК и промышленных предприятий, фондов поддержки научных и инновационных разработок, малого бизнеса и НКО. Участие принимают делегации из 24 регионов России и 19 зарубежных стран мира, включая Германию, Словакию, Индию, Панаму, Эль-Сальвадор.



Организаторами форума выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест". Титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединенные кондитеры". Партнёры форума: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО Сбербанк, Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Прямая трансляция церемонии открытия VII Среднерусского экономического форума http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 08.06.2018