Председатель Совета Федерации В.Матвиенко направила приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко направила приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума.



"В 2018 году форум посвящен экономике знаний - качественно новому фактору производства. Отрадно отметить, что особое внимание будет уделено инновационным разработкам молодых ученых и предпринимателей, достижениям научных организаций, центров и лабораторий", - говорится в приветствии.



В.Матвиенко полагает, что традиционно широкий спектр мнений по актуальным вопросам, высокий профессиональный уровень участников - залог того, что в ходе форума будут выработаны предложения по стимулированию инвестиций в развитие интеллектуального потенциала регионов России.



VII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ "На пути к экономике знаний". Организаторами форума выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



В работе СЭФ принимают участие 2515 представителей государственных организаций и ВУЗов, АПК и промышленных предприятий, фондов поддержки научных и инновационных разработок, малого бизнеса и НКО. Участие принимают делегации из 24 регионов России и 19 зарубежных стран мира, включая Германию, Словакию, Индию, Панаму, Эль-Сальвадор.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест". Титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединенные кондитеры". Партнёры форума: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО Сбербанк, Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Прямая трансляция церемонии открытия VII Среднерусского экономического форума http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 07.06.2018