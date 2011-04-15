Газпром и CNPC рассмотрели широкий спектр вопросов сотрудничества в газовой сфере

В Пекине 8 июня 2018 года состоялась рабочая встреча председателя правления



ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Участники встречи рассмотрели широкий спектр вопросов сотрудничества в газовой сфере. В частности, текущий статус проекта по поставкам газа по "восточному маршруту" - "Сила Сибири". Было отмечено, что его реализация осуществляется в полном соответствии с установленным графиком. В данный момент линейная часть участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем построена на 84.4% (более 1820 км). Завершена проходка второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка "Силы Сибири" через р. Амур.



Стороны обсудили вопросы, связанные коммерческими и техническими аспектами поставок газа в Китай с Дальнего Востока России.



Отдельное внимание было уделено совместной работе в области подземного хранения газа, продвижения использования газа в качестве моторного топлива, газовой электрогенерации.



По итогам встречи Алексей Миллер и Ван Илинь подписали Дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия, заключенному 7 ноября 2016 года. Документ предполагает регламентирование условий и механизмов совместного признания результатов испытания продукции, представляющей взаимный интерес для компаний.



Государственная нефтегазовая компания CNPC - основной партнёр Газпрома в Китае.



21 мая 2014 года Газпром и CNPC подписали 30-летний Договор купли-продажи российского газа по "восточному маршруту" (по газопроводу "Сила Сибири"). Документ предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.



В 2015 году Газпром и CNPC подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.



В 2016 году Газпром и CNPC подписали Меморандум о взаимопонимании по хранению газа и электрогенерации на территории КНР и Меморандум о проведении исследования возможности сотрудничества в области газомоторного топлива, а также Соглашение о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия.



В июле 2017 года Газпром и CNPC подписали Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи природного газа по "восточному маршруту", заключенному сторонами в 2014 году. В соответствии с документом, поставки начнутся 20 декабря 2019 года.



В декабре 2017 года Газпром и CNPC подписали Соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 08.06.2018