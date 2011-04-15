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08/06/2018
11:09

Получено разрешение на строительство "Северного потока - 2" в России

Компания Nord Stream 2 AG 7 июня 2018 года получила разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток - 2" в России. Об этом говорится в сообщении компании.

Разрешение выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с установленной процедурой. Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учётом природоохранных аспектов, в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы.

"Мы очень рады получению данного разрешения, которое является результатом слаженной и кропотливой работы нашей команды в рамках комплексного процесса получения разрешений. Получение разрешения на строительство в России является важным этапом для реализации проекта "Северный поток - 2" в целом", - подчеркнул Сергей Сердюков, технический директор компании Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2 необходимо также получить разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). Ожидается, что разрешение будет выдано в ближайшее время.

На настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идёт процесс получения разрешения в Дании.

"Северный поток – 2" – международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить надёжные поставки российского природного газа европейским потребителям по самому оптимальному маршруту. Маршрут и техническая концепция "Северного потока – 2" будут в основном повторять успешно действующий трубопровод "Северный поток". Мощность нового газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Такого объёма будет достаточно для обеспечения теплом и энергией 26 млн домохозяйств ежегодно.


"AK&M" от 08.06.2018
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