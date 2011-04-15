"Полюс" закончил подготовку Scoping Study Сухого Лога

ПАО "Полюс" закончило подготовку Scoping Study Сухого Лога и завершило программу заверочного бурения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



В рамках Scoping Study были определены ключевые направления дальнейшего развития геологической, инжиниринговой и инфраструктурной составляющих проекта. После завершения этого этапа Сухой Лог входит в стадию подготовки Pre-Feasibility Study.



"За 14 месяцев, прошедших после получения лицензии, мы добились серьёзного прогресса в развитии Сухого Лога. Сейчас мы готовы поделиться с рынком ключевыми результатами этого этапа. Сухой Лог - единственное в своём роде месторождение, качество и масштаб которого являются выдающимися. Мы видим его краеугольным камнем дальнейшего развития "Полюса". Хотя до запуска производства предстоит ещё большой путь, мы намерены последовательно развивать этот актив наиболее эффективным способом", - отметил гендиректор "Полюса" Павел Грачёв.



Программа заверочного бурения объёмом 43 тыс. п.м. была завершена в мае 2018 года. Работы по документированию и интерпретации результатов бурения в настоящее время находятся в завершающей стадии.



Основываясь на имеющихся данных, "Полюс" видит высокую степень соответствия результатов заверочного и исторического бурения, выполненного в 1961-1993 годах в объёме 318 тыс. п.м.



В настоящее время расчётные будущие параметры проекта Сухого Лога определены следующим образом: производительность ЗИФ - 30 млн т в год; средний коэффициент вскрыши - 2.2 т/т; средний объём годового производства - около 1.6 млн унций; общие денежные затраты (TCC) - $420-470 на унцию; капитальные затраты на строительство - 2- 2.5 млрд.



"Полюс" ожидает, что на ЗИФ Сухого Лога будут достигнуты показатели извлечения на уровне 88-90%. Компания планирует реализовать дополнительную программу исследований, запланированную на 2018-2019 годы.



Объём капитальных затрат на строительство на Сухом Логе составит, как ожидается, $2-2.5 млрд. Принятие инвестиционного решения и начало расходования средств в рамках капитальных затрат на строительство намечены на 2020-2021 годы. Запуск производства, запланирован на 2026 год (в случае принятия положительного инвестиционного решения и обеспечения финансирования).



До принятия инвестиционного решения на геологические и проектные изыскания в рамках Сухого Лога Полюс будет расходовать около $30 млн в год.



ПАО "Полюс" (ИНН 7703389295) - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.



"Полюс" обладает четвёртыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 64.3 млн унций). В 2017 году компания увеличила объём производства золота в годовом сопоставлении на 10% до 2.16 млн унций, а в I квартале 2018 года - на 13% до 507 тыс. унций по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Ранее "Полюс" объявил о среднесрочной цели достигнуть к 2020 году объём производства не менее 2.7 млн унций в год.



Чистая прибыль ПАО "Полюс" по МСФО за 2017 год снизилась на 24.22% до 72.191 млрд руб. с 95.263 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 2.81% до 158.683 млрд руб. со 163.273 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 6.74% до 84.699 млрд руб. с 90.816 млрд руб., прибыль от продаж - на 23.85% до 89.178 млрд руб. со 117.104 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 11% до $1.702 млрд.



Чистая прибыль ПАО "Полюс" по МСФО в I квартале 2018 года снизилась в 2.05 раза до $244 млн с $499 млн за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 1.31% до $617 млн с $609 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Полюс" по РСБУ в 2017 году сократилась в 21.24 раза до 12.308 млрд руб. с 261.377 млрд руб. годом ранее. Убыток от продаж вырос на 40.64% до 293.728 млн руб. с 208.858 млн руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 21.73 раза до 11.981 млрд руб. с 260.352 млрд руб.



"AK&M" от 08.06.2018