Директор ВИАПИ предложил создать сеть национально-исследовательских центров в РФ в области сельского хозяйства

Директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова" (ВИАПИ) Александр Петриков предложил создать сеть национально-исследовательских центров для разработок и внедрения инновационных технологий в области сельского хозяйства. Соответствующее заявление А.Петриков сделал, выступая на VII Среднерусском экономическом форуме.



В качестве примера он привёл сеть таких центров в США, которые успешно занимаются передовыми разработками в сельском хозяйстве.



По его словам, конкуренция с мировыми лидерами в сфере новаторских разработок невозможна и без создания государственно-частной компании в России. В это связи он напомнил о сделке по поглощению Bayer компании Monsanto. Конкурировать с таким лидером на уровне небольших региональных и частных компаний просто невозможно, считает А.Петриков.



VII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ - "На пути к экономике знаний". Организаторами форума выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



В работе СЭФ принимают участие 2515 представителей государственных организаций и ВУЗов, АПК и промышленных предприятий, фондов поддержки научных и инновационных разработок, малого бизнеса и НКО. Участие принимают делегации из 24 регионов России и 19 зарубежных стран мира, включая Германию, Словакию, Индию, Панаму, Эль-Сальвадор.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест". Титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединенные кондитеры". Партнёры форума: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Прямая трансляция церемонии открытия VII Среднерусского экономического форума http://www.sef-kursk.ru







"AK&M" от 08.06.2018