Средняя продолжительность жизни в ЦФО увеличилась до 73 лет

Средняя продолжительность жизни в ЦФО с 2012 года увеличилась на два года - до 73 лет. Об этом сообщила заместитель полномочного представителя президента России Ольга Атюкова, выступая на VII Среднерусском экономическом форуме.



"Ожидаемая продолжительность жизни с 2012 года увеличилась на два года, сейчас она по округу составляет 73 года", - сказала она.



О.Атюкова напомнила, что в майских указах Владимира Путина поставлена задача увеличения средней продолжительности жизни до 78 лет. "Следующий показатель - 80 лет. Мы все равно к этому показателю дойдём", - уверена она.



VII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ - "На пути к экономике знаний". Организаторами форума выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



В работе СЭФ принимают участие 2515 представителей государственных организаций и ВУЗов, АПК и промышленных предприятий, фондов поддержки научных и инновационных разработок, малого бизнеса и НКО. Участие принимают делегации из 24 регионов России и 19 зарубежных стран мира, включая Германию, Словакию, Индию, Панаму, Эль-Сальвадор.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест". Титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединенные кондитеры". Партнёры форума: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Прямая трансляция церемонии открытия VII Среднерусского экономического форума http://www.sef-kursk.ru







"AK&M" от 08.06.2018