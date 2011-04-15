В Курской области урожайность зерновых выросла до 41.2 центнеров с гектара

В Курской области средняя урожайность зерновых в 2017 году превысила 40 центнеров с гектара. Об этом, выступая на Среднерусском экономическом форуме, сообщил губернатор Курский области Александр Михайлов.



По его словам, если в период с 2000 по 2004 год урожайность находилась в пределах 17-21 центнеров с гектара, в 2005-2010 годах составляла 21.7 центнеров с гектара, то в период с 2010 по 2017 год данный показатель достиг уровня в 41.2 центнеров с гектара.



За это же время урожайность сахарной свёклы - одного их основных сельскохозяйственных продуктов Курской области превысила 400 центнеров с гектара.



Дальнейшие успехи Курской экономики должны быть обеспечены инновациями и новаторскими разработками, трансформацией существующей структуры экономки в "экономику знаний", отметил А.Михайлов.



VII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ - "На пути к экономике знаний". Организаторами форума выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



В работе СЭФ принимают участие 2515 представителей государственных организаций и ВУЗов, АПК и промышленных предприятий, фондов поддержки научных и инновационных разработок, малого бизнеса и НКО. Участие принимают делегации из 24 регионов России и 19 зарубежных стран мира, включая Германию, Словакию, Индию, Панаму, Эль-Сальвадор.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест". Титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединенные кондитеры". Партнёры форума: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Прямая трансляция церемонии открытия VII Среднерусского экономического форума http://www.sef-kursk.ru









"AK&M" от 08.06.2018