В Курске вице-президент Ассоциации европейских приграничных регионов заявил о желании сближения с РФ

Вице-президент Ассоциации европейских приграничных регионов, почётный президент Еврорегиона "Шпрее-Нейсе-Бобер" Дитер Фризе, выступая на пленарном заседании седьмого Среднерусского форума в Курске, заявил, что странам Европы стоит сближаться с Россией и развивать экономическое сотрудничество, сообщает РГ.



Он напомнил, что для немецкой делегации - это третий форум, и всегда диалог с российскими, курскими партнёрами остаётся конструктивным.



VII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ - "На пути к экономике знаний". Организаторами форума выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



В работе СЭФ принимают участие 2515 представителей государственных организаций и ВУЗов, АПК и промышленных предприятий, фондов поддержки научных и инновационных разработок, малого бизнеса и НКО. Участие принимают делегации из 24 регионов России и 19 зарубежных стран мира, включая Германию, Словакию, Индию, Панаму, Эль-Сальвадор.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест". Титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединённые кондитеры". Партнёры форума: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Прямая трансляция церемонии открытия VII Среднерусского экономического форума http://www.sef-kursk.ru









"AK&M" от 08.06.2018