В рамках СЭФ-2018 ТПП РФ, Администрация Курской области и ТПП области подписали соглашение о содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности.



Соглашение предполагает сотрудничество по вопросам социально-экономического развития Курской области, привлечению российских и иностранных инвестиций в региональные приоритетные проекты, расширению региональной инфраструктуры поддержки инноваций, укрепление межрегионального и международного сотрудничества, поддержку предпринимательства.



Документ предусматривает, что стороны будут обмениваться информацией по обозначенным вопросам, проводить консультации, совместные рабочие встречи, тематические семинары, круглые столы и другие мероприятия в целях выработки предложений, представляющих взаимный интерес.



Среднерусский экономический форум проходит сегодня, 8 июня, в Курске. Тема форума - "На пути к экономике знаний". Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест". Титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединённые кондитеры". Партнёры форума: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Подробная информация о форуме доступна на официальном сайте СЭФ www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 08.06.2018