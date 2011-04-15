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08/06/2018
14:09

В рамках СЭФ-2018 ТПП РФ, Администрация Курской области и ТПП области подписали соглашение о содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности

В рамках СЭФ-2018 ТПП РФ, Администрация Курской области и ТПП области подписали соглашение о содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности.

Соглашение предполагает сотрудничество по вопросам социально-экономического развития Курской области, привлечению российских и иностранных инвестиций в региональные приоритетные проекты, расширению региональной инфраструктуры поддержки инноваций, укрепление межрегионального и международного сотрудничества, поддержку предпринимательства.

Документ предусматривает, что стороны будут обмениваться информацией по обозначенным вопросам, проводить консультации, совместные рабочие встречи, тематические семинары, круглые столы и другие мероприятия в целях выработки предложений, представляющих взаимный интерес.

Среднерусский экономический форум проходит сегодня, 8 июня, в Курске. Тема форума - "На пути к экономике знаний". Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.

Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест". Титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа "Продимекс", ООО "УК "Объединённые кондитеры". Партнёры форума: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.

Подробная информация о форуме доступна на официальном сайте СЭФ www.sef-kursk.ru

"AK&M" от 08.06.2018
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